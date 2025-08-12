Bursa'da Kamyon ile Çarpışan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Bursa'da Kamyon ile Çarpışan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin takla attığı kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolu üzeri İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Cemil A. (47) yönetimindeki 34 HT 5026 plakalı su yüklü kamyon, Tahtaköprü Mahallesi'nden yola çıkan Gülsün U. (29) idaresindeki 16 FE 163 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Yasemin E. (29), 3 yaşındaki Semih Tuna E., Reyhan U. (20) ve Halime Ö. (56) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağlayan yaralı çocuğu, sağlık ekiplerince eldivenden yapılan balonla oyaladılar.

Vatandaşlar, mahalle girişindeki çalılık alandan dolayı sürücülerin yola çıkmakta zorlandıklarını, kazanın da bu şekilde olduğunu iddia ederek gerekli çalışmaların yapılmasını istediler.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
