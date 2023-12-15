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Bursa'da Kamyon Dolusu Çöp Çıktı, Ev Sahibi Şikayet Edildi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartman dairesinden gelen yoğun koku nedeniyle komşular, ev sahibini şikayet etti. Belediye ekipleri, savcılık kararıyla eve girerek kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev daha sonra temizlenip sahibine teslim edildi.

Bursa'da bir apartman dairesinden gelen koku nedeniyle komşuları ev sahibini şikayet etti. Belediyeye bağlı ekipler savcılık kararı ile eve girerek kamyon dolusu çöp çıkardı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kaya Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde kamyon dolusu çöp çıktı. Yoğun koku nedeniyle komşuların şikayeti üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Savcılık kararıyla eve gelen polis, zabıta ve temizlik ekibi evdeki kamyon dolusu çöpleri topladı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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