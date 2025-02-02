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Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Eşler, Bir Gün Arayla Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Eşler, Bir Gün Arayla Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Yaşar Cengiz ve eşi Nursel Cengiz, yarım saat arayla kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören çiftten Yaşar Cengiz, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Eşi Nursel Cengiz ise bir gün sonra hayatını kaybetti. Yaşar Cengiz'in cenazesi 31 Ocak'ta, eşi Nursel Cengiz'in cenazesi ise 1 Şubat'ta toprağa verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yarım saat arayla kalp krizi geçiren Yaşar Cengiz (59) ile eşi Nursel Cengiz (56), tedavi gördükleri hastanede 1 gün arayla hayatını kaybetti. İnegöl'de yaşayan Yaşar Cengiz, 18 Ocak'ta kalp krizi geçirdi.

Cengiz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te eşini bekleyen Nursel Cengiz de yarım saat sonra kalp krizi geçirip, aynı hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren çiftten Yaşar Cengiz, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Yaşar Cengiz'in cenazesi 31 Ocak'ta Turgutalp Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.2 çocuk annesi Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda eşinin mezarının yanına defnedildi.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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