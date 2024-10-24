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Bursa'da Kaldırıma Çıkan Sürücü Yayaları Son Anda Kurtardı

Bursa'da Kaldırıma Çıkan Sürücü Yayaları Son Anda Kurtardı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücünün gaz pedalını unutarak kaldırıma çıkması sonucu yayalar son anda reaktif bir şekilde kaçmayı başardı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve yaralanan olmadan maddi hasar oluştu.

Bursa'da bir sürücü, ayağını gazdan çekmeyi unutunca kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda ezilmekten kurtulurken, trajikomik olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü ayağını gazda unuttu. Kaldırıma çıkan sürücüyü gören yayalar, canlarını son anda kurtardı. Kaldırıma çıkan araç önce yayaların üzerine sürdü, daha sonra elektrik panelini devirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralanan olmazken, yaşanan maddi hasar iki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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