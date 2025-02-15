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Bursa'da Kahvehaneye Kurşun Yağdırma Olayı

Bursa'da Kahvehaneye Kurşun Yağdırma Olayı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen iki şüpheli, bir kahvehaneye 4 el ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, kahvehaneye kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Akçaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, cadde üzerindeki kahvehaneye 4 el ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Kurşunlardan 3'ü kahvehaneye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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