Bursa'da Kafeye Yakın Ağaçlar Alev Aldı

Bursa'da Kafeye Yakın Ağaçlar Alev Aldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kafeye yakın ağaçların alev alması sonucu çevredeki sakinler korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bursa'nın merkezinde bir kafenin bulunduğu alandaki ağaçların alev alması, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin merkezinde yüksek katlı binaların olduğu bölgesinde bulunan kafenin yanındaki ağaçlar birden alev aldı. Ağaçların alev almasıyla çevresindeki site sakinleri ve kafenin bulunduğu alandaki esnaf, büyük korku yaşadı. Esnaf yangın tüpleriyle müdahale ederken, sitelerden uzatılan hortumlarla alevlerin büyümesi önlendi.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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