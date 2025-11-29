Bursa'da Kafe Üst Katındaki Pelet Sobası Patladı, Yangın Korku Yarattı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kafenin üst katında pelet sobanın patlaması neticesi çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Park Caddesi üzerindeki bir kafenin üst katında pelet sobanın patlaması sonrası yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın diğer iş yerleri ve evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken kafenin üst katı kullanılamaz hale geldi. - BURSA