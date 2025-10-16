Bursa'da Kafe Müdürüne Silahlı Saldırı

Haberler

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezinde kafe müdürü Erdem Ç., husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezinde bulunan kafenin sorumlu müdürü, husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kafe müdürü hastanede tedavi altına alınırken, olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi üzerindeki Podyum Park Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezde bulunan bir kafenin sorumlu müdürü Erdem Ç. (25), aralarında daha önceden husumet bulunan B.G. (39) isimli şahıs tarafından otoparkta silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Erdem Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



