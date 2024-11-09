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Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: Takla Atan Araçtan Yaralı Kalmadı

Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: Takla Atan Araçtan Yaralı Kalmadı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri takla attı. Sürücü ve yolcu yara almadan kurtulurken, diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri takla atarak durabildi. Takla atıp ters duran araçtan hem sürücü hem de yanındaki yolcu yara almadan kurtuldu.

Kaza, Bursa'nın Mudanya ilçesi Engin Adıyaman Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (59) yönetimindeki 16 JV 650 plakalı araç ile M.A.B. (21) yönetimindeki 34 AFT 72 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 16 JV 650 plakalı araç takla atarak sitenin duvarına çarparak durabildi. Sürücü S.G. ve yolcu E.G., vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ters dönen otomobilden çıkarılan E.G. büyük bir şok yaşadı. Diğer otomobildeki sürücü M.A.B. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafik akışı sağlanamazken araçların kaldırılması sonucu normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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