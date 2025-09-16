Haberler

Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Huzur mahallesi girişi 70. Sokakta meydana geldi. Hüseyin Ö.(26) yönetimindeki 16 AEY 002 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammed H.(28) idaresindeki 16 MB 5742 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 MB 5742 Plakalı otomobildeki yolcu Vehbi B.(30) ile diğer araçtaki yolcu Burcu S.(27) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
