Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, bir sürücü olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücünün eşi polis ekiplerine engel olmaya çalıştı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından alev alan araçtan sıçrayan yangın ormanlık alanda paniğe neden oldu. Yaralı sürücü son anda kurtarılırken, diğer aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücünün eşi olduğu öğrenilen kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 26 BS 629 plakalı Mercedes marka otomobil alev aldı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hem yanan araç hem de ormandaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazada yanan otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 16 BOS 441 plakalı aracın sürücüsü ise kazanın hemen ardından olay yerinden kaçtı.

Kaçan sürücünün eşi olduğu öğrenilen kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kadın, eşini korumaya çalışırken ekiplerin müdahalesine engel olmaya çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

Can Holding'e yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Kırmızı bültenle aranan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

