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Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Yaralı

Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu bir sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yolda seyir halinde olan otomobil ile dönüş yapmak isteyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan otomobillerden birinin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 16 ATS 271 plakalı otomobil Beyazıt Caddesi üzerinde seyir halindeyken, bu sırada Beyazıt Caddesi'nden dönüş yapmak isteyen Samet Y. idaresindeki 16 AUB 527 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğeri de yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 16 AUB 527 plakalı otomobil sürücüsü Samet Y., şoför koltuğunda sıkışarak yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, yaralanan Samet Y.'yi yaptıkları ilk müdahale sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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