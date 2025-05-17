Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Karacabey'de gerçekleşen kazada bir yolcu minibüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 62 yaşındaki Dündar Efe hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ve bir yolcu hafif yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayramdere Mahallesi kahvesi önünde Serdar B. idaresindeki 16 BYN 85 plakalı yolcu minibüsü ile Dündar Efe (62) yönetimindeki 16 TG 120 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Dündar Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü Serdar B. ile aynı araçta bulunan Ömer E. hafif yaralı olarak ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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