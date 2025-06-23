Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Bursa'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Remzi A. idaresindeki 54 AR 239 plakalı araç, İznik-Yenişehir istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen Samet Doğan D. idaresindeki 06 AB 8993 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AB 8993 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatih Özcan olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Samet Doğan D. ve yolcu Ercan Y. ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.