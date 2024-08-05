Üye Girişi
Haberler

Bursa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik kontrollü sağlanırken, Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gürle Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik-Gemlik Karayolu Orhangazi'ye bağlı Gürle Kavşağı yakınlarında Hakan D. idaresindeki 16 KDK 85 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hüseyin T. idaresindeki 16 BBK 574 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Can pazarı yaşandı

Kaza sonrasında Hakan D. (35) ile birlikte aynı araçta bulunan Öznur Ş. (30) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin T. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlendi.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle karayolunda trafik kontrollü sağlanırken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhangazi Jandarma trafik Bursa Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

 Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

 Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'da

Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'da
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title