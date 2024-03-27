Bursa'da Kadınlar ve Şoförler Arasında Kavga

Bursa'da yol ortasında 2 kadın saç baş birbirlerine girdi. Başka bir olayda ise iki şoför yol tartışması yüzünden kavga etti.

Bursa'da 2 kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saç baş yolan kadınlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Öte yandan, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yol verme yüzünden sürücüler tartışma yaşadı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Motosiklet kasklarının havada uçuştuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA