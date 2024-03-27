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Bursa'da Kadınlar ve Şoförler Arasında Kavga

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Bursa'da yol ortasında 2 kadın saç baş birbirlerine girdi. Başka bir olayda ise iki şoför yol tartışması yüzünden kavga etti.

Bursa'da 2 kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saç baş yolan kadınlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Öte yandan, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yol verme yüzünden sürücüler tartışma yaşadı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Motosiklet kasklarının havada uçuştuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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