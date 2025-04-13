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Bursa'da Kadınlar Arasında Kavga ve Baba Saldırısı

Bursa'da Kadınlar Arasında Kavga ve Baba Saldırısı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kadın arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahale ettiği olayda, bir baba da kızının darp edildiği iddiasıyla kadınlara saldırdı. İki ayrı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da iki kadın arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, saç başa kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan tartışma kameraya yansıdı.

Bir başka olayda ise kızının darp edildiği iddia eden baba, kadınlara tekme tokat saldırdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde iki kadın arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönünce taraflar birbirine girdi. Bağrışmalar üzerine kavgayı ayırmak için çevredekiler olaya müdahale etti. Güçlükle sakinleştirilen tarafların bir süre sonra olay yerinden dağıldı.

Aynı mahallede meydana gelen bir başka olayda ise kızının darp edildiği iddia eden baba, kızını darp eden kadınlara tekmeyle saldırdı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Yaşanan 2 olay da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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