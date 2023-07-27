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Bursa'da Kadınlar Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa girdiği kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavga anı kameraya yansırken, erkeklerin kadınları ayırmakta zorluk çekti.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesinde meydana geldi. Kadınlardan oluşan iki grup sahil yolunda yürüdüğü esnada aralarında sözlü tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma yerini kavga bıraktı. Kadınların saç saça baş başa girdiği kavgayı erkekler ayırmakta güçlük çekerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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