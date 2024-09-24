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Bursa'da Kadın Sürücünün Uğradığı Kaza: Takla Atan Araçtan Yaralı Çıktı

Bursa'da Kadın Sürücünün Uğradığı Kaza: Takla Atan Araçtan Yaralı Çıktı
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Bursa-Yenişehir Yolu üzerinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Yaralı kadın, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Metrelerce savrulan araçtan vatandaşların yardımıyla çıkan yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa- Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B idaresindeki 11 RB 826 plakalı otomobil Yenişehir Havalimanı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Araç bariyerlere çarpıp takla attı. Refüje uçan otomobil metrelerce savrulduktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İçeride sıkışan bayan sürücüyü kendi imkanları ile çıkaran vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kadın sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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