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Bursa'da Kadın Sürücünün Kazası: Ağaca Çarptı

Bursa'da Kadın Sürücünün Kazası: Ağaca Çarptı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaparken ağaca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü ağaca çarptı. Kaza yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 34 CKS plakalı otomobil ile ilerleyen Semiha Y., iddiaya göre motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan ağaçlara çarparak savruldu. Kaza nedeniyle çevredekiler yaralı kadının yardımına koşarken, 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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