Bursa'da kadın sürücüler arasında yol verme kavgası

Bursa'da kadın motosiklet sürücüsü ile kadın otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bursa'da kadın motosiklet sürücüsü ile kadın otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında otomobil sürücüsü motosikletliye çarparken, motosiklet sürücüsü ise öfkesine hakim olamayarak aracın aynasına vurdu. Olay anı kask kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen kadın motosiklet sürücüsü ile aynı yönde seyreden kadın otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. İki sürücü de birbirini suçlarken, sözlü tartışma giderek şiddetlendi. Otomobil sürücüsü tartışma esnasında motosikletliye aracını sürerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli kısa süreli denge kaybı yaşarken, büyük bir öfkeye kapıldı. Yaşanan gerilim üzerine kadın motosiklet sürücüsü otomobilin yanına giderek aracın sağ aynasına sert bir şekilde vurdu. Bu hareket sonrası tartışma daha da büyüdü ve iki taraf sokak ortasında birbirine hakaret etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı olay, trafikte aksamalara neden oldu.

Olay anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anını anlatan motosiklet sürücüsü Rabia Bozkurt, "Trafikte seyir halindeyken orta şeritte seyrediyordum. Arkamda bir aracın beni sıkıştırdığını fark ettim. Motosikletin boyutu nedeniyle küçük olduğu için araç gibi şeritte yer kaplamıyor. Arkamda bulunan kadın da beni sıkıştırdı. Ben sağa çekildikçe o üzerime doğru geldi. Daha sonra inatlaşınca bana çarptı ve bende dengemi kaybettim. Zor olsada denge mi toparladım ve motosikletten inerek tepki gösterdim. Bu tür olayların yaşanmaması lazım" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
