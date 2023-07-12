- Bursa'da kadın cesedi bulundu

BURSA - Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit boğazındaki dere yatağında yarı çıplak kadın cesedi bulundu. Olay yerine Jandarma, Polis, 112, İtfaiye, AFAD, ekipleri sevk edildi.

Olay saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün mezit mahallesi mevkiinde ki derede meydana geldi.

Aracıyla Bursa'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Han, dinlenmek için aracını karayolu kenarına park etti. Dereyi gören Han, balık merakı nedeniyle dere yatağına girdiğinde büyük şok yaşadı. Dere yatağına uzaktan baktığında cansız manken olduğunu düşünen adam, yaklaştığında cansız kadın cesedi olduğunu görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine Jandarma, Polis, 112, İtfaiye, AFAD, ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre darp bulgusunun olmadığını tespit eden ekipler, kadının kimliğini araştırmaya başladılar.