Dur ihtarına uymayan sürücü 1 saat süren kovalamacaya neden oldu

Dur ihtarına uymayan sürücü 1 saat süren kovalamacaya neden oldu
Bursa'da polis ekiplerinin durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, 'Ben kaçtım' diyerek gaza basıp kaçtı. Yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından sürücü araçtan inerek kayıplara karıştı.

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü "Ben kaçtım" diyerek gaza basıp kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçan sürücü kayıplara karışırken, otomobile çok sayıda cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 03.20 sıralarında Mesken 2. Çağlar Sokak mevkisinde meydana geldi. 16 GP 633 plakalı otomobil, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler kimlik kontrolü yapmak isterken sürücü bir anda hızlanarak kaçmaya başladı. Kaçış anında "Ben kaçtım" diyen sürücü, ekipleri peşine takarak uzun süre devam eden kovalamacaya neden oldu.

Yaklaşık bir saat süren kovalamaca Vakıf Mahallesi Vural Sokak'ta son buldu. Aracını sokak arasına park edip kaçan şüpheli, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis ekipleri otomobil üzerinde yaptığı incelemede araç sahibinin kardeşinin 3 yıldır arandığını tespit etti. Sürücünün bu nedenle kaçtığı değerlendirildi.

Otomobile çok sayıda trafik cezası uygulanıp sürücü hakkında tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
