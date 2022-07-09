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Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı kurbanlıklar ise kendilerini yakalamaya çalışan sahiplerine saldırdı.

Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı kurbanlıklar ise kendilerini yakalamaya çalışan sahiplerine saldırdı. Bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal kullanarak çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı.

Kurban Bayramı nedeniyle alınan hayvanlar, sahiplerinin ellerinde kaçarak zor anlar yaşattı. Zaman zaman trafiğe çıkan hayvanlar trafiğin durmasına sebep oldu. Öfkeli bir tosun ise sahibinin kendisini yakalayacağını görünce sahibine boynuzları ile saldırdı. Şans eseri yara almayan adam tekrar tosunu kovaladı. Tosunun sahibine saldırma anı ise anbean cep telefon kamerasına yansıdı.

Öte yandan bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal kullanarak çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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