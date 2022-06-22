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Bursa'da kaçan boğalar trafiği kitledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da kaçan boğalar trafiği kilitledi Bursa'da sahibinden kaçan boğalar trafiği birbirine kattı.

Bursa'da kaçan boğalar trafiği kilitledi

BURSA - Bursa'da sahibinden kaçan boğalar trafiği birbirine kattı.

Bursa-Ankara yolu üzerinde sahibinin elinden kurtulan boğa trafikte araçların arasına daldı. Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğalar yakalanırken, trafik durma noktasına geldi.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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