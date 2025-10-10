Haberler

Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak tütün mamullerine yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Toplamda çok sayıda kaçak sigara, tütün ve malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı iş yerine yapılan baskında, sigara sarım makineleri, dolu makaronlar, kaçak sigaralar ve tütün ürünleri bulundu. Operasyonda toplam 4 adet sigara sarım ve dolum makinası, 22 bin 300 adet tütün doldurulmuş makaron sigara, bin 200 paket kaçak sigara, 18 kilogram kıyılmış tütün, 60 adet elektronik sigara likiti ve 7 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca iş yerlerinden birinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü, halk sağlığını tehdit eden yasa dışı ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BURSA

