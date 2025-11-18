Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 200 Bin Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi
Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan birçok kaçak tütün ürünü ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak tütün bulunduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olduğu değerlendirilen 2 bin 250 adet boş sigara kutusu, 30 bin 360 adet (bin 518 paket) kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 9 bin adet boş makaron, 6 bin gram nargile tütünü, 225 adet doldurulmuş makaron, 147 adet puro, 6 adet elektronik sigara ve 2 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BURSA