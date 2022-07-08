Bursa'da 4 kaçak motokaravana el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına çıkarılıp daha üst model araçların bilgileri kullanılarak tekrar yurda sokulduğu tespit edilen 4 motokaravan ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında, Türk plakalı motokaravanların yurt dışına çıkarılıp, daha üst model veya daha üst donanımlı motokaravan taşıtların bilgisi kullanılarak yeniden Türkiye'ye sokulduğu bilgisine ulaşıldı.

Araçların şaselerinin kazındığı, silindiği veya metal levha tatbik edilerek yeni şase numarası yazılması gibi işlemlerin yapıldığını belirleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, 6 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 motokaravan ele geçirildi. Yakalanan motokaravanlarda, teknik inceleme sonucu, şasi, model gibi bilgilerde değişiklik yapıldığı anlaşıldı.

Ele geçirilen 4 motokaravanın yaklaşık 1 milyon 553 bin lira değerinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.