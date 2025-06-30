Bursa'da Kaçak Kıyafet Operasyonu: 1500 Parça Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Kıyafet Operasyonu: 1500 Parça Ele Geçirildi
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İnegöl'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon TL değerinde kaçak kıyafet ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollarla getirilen bin 500 adet çeşitli markalarda kıyafet ele geçirildi. Yaklaşık 2 milyon TL değerindeki kıyafetlere el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kıyafet taşındığına dair aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde kaçak malzeme taşıdığı belirlenen araç, Yeniceköy Mahallesi'nde durduruldu. A.B. isimli sürücünün kullandığı araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen toplam bin 500 adet çeşitli marka giysi bulundu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu bildirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, kaçak kıyafetlere el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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