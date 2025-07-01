Bursa'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı
İnegöl'de eski kilise bölgesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı sırasında kullandıkları çeşitli aletler de ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski kilise bölgesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Mahallesi eski kilise bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgede kaçak kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheliler Murat Ş. (40) ve Mahmut E. (20) gözaltına alınırken, kazı için kullandıkları tarama cihazı, el dedöktörü, kazma, çekiç, elektrikli matkap ele geçirildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa