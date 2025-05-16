Bursa'da Kaçak Kazı Göçüğü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'da Kaçak Kazı Göçüğü: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin bulunduğu mağarada meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bursa'da İznik ilçesinde kaçak kazı yapan defineciler göçük altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hafif yaralandı.

Bursa'da İznik ilçesi Elmalı Mahallesi'nde iddiaya göre bir mağarada kaçak kazı yapan 4 defineci göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir defineci olay yerinde hayatını kaybetti. 3 defineci ise olayı hafif yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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