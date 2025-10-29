Haberler

Bursa'da Kaçak İçkiden Zehirlenme İhtimali: 55 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kaçak İçkiden Zehirlenme İhtimali: 55 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Bursa'da evinde alkol aldıktan sonra fenalaşan 55 yaşındaki Rojbin Z., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçak içkiden zehirlendiği değerlendirilen olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra fenalaşan 55 yaşındaki Rojbin Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın kaçak içkiden zehirlendiği ihtimali üzerine Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alkol alan Rojbin Z. evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen şahsı hayata döndüremedi.

İlk belirlemelere göre şahsın kaçak içkiden zehirlendiği değerlendirildi. Rojbin Z.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin de kaçak içki ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma yürüttüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
