Bursa'da Kaçak İçki İmalathanesine Baskın: 5 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi
Bursa'da sahte alkol üreten bir imalathaneye düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alınırken, 5 ton sahte alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte alkol üreten yerlere operasyon düzenledi.
Bursa'da kaçak içkiyle mücadele sürüyor. Sahte alkol üreten bir imalathaneye baskında bir kişi gözaltına alınırken, 5 ton sahte alkole el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte alkol üreten yerlere baskın düzenledi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretilen yerleri tespit etti. Tespit edilen yerlere yapılan baskın sonucunda A.T.'ye ait depoda 5 ton sahte alkol ele geçirildi. A.T., ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA