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Bursa'da Kaçak Gözlük Operasyonu: 200 Bin Liralık Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Gözlük Operasyonu: 200 Bin Liralık Ele Geçirildi
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Mudanya Emniyet Müdürlüğü, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 200 bin lira değerinde lüks markalara ait 163 adet güneş gözlüğü ele geçirdi.

Bursa'da Mudanya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sırasında 200 bin lira değerinde çeşitli markalarda gözlükler ele geçirildi.

Bursa'da emniyet ekipleri, ülkeye kaçak yollarla güneş gözlüğü, kargo yoluyla getirilerek piyasaya sürüleceğini konusunda aldığı duyum sonrası gerçekleştirdiği çalışmalar sonunda paketlenmiş halde 163 adet çeşitli lüks markalara ait toplam 200 bin lira değerinde gözlük ele geçirdi. Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda kaçak ürünlerin B.T. isimli şahıs tarafından getirildiğini tespit ederek kendisini gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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