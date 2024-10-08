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Bursa'da Kaçak Göçmenlere Yer Temin Eden İki Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Kaçak Göçmenlere Yer Temin Eden İki Şüpheli Yakalandı
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Bursa'da, yabancı uyruklu kişilere yer sağlayarak çalıştıran iki şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, ülkeye kaçak giriş yapan 22 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca, ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 22 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlere yer temin ettiğini ve iş yerinde çalıştırdığı istihbaratını aldı. Alınan bilgi sonrası harekete geçen ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde bir iş yerinde 22 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, 14 göçmenin kimliksiz olduğu ve ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı, 2 şahsın farklı illere kayıtlı olup illerinden izinsiz ayrıldığı ve 6 şahsın da geçici koruma kimlik belgelerinin olduğu tespit edildi. Yakalanan 22 göçmen, alınan ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen İ.H. ve T.A., yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen bursa

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