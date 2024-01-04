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Bursa'da kaçak göçmen tarlada yakalandı

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Bursa'da kaçak olarak ülkeye giren ve tarlada çalışan bir göçmen, jandarma timlerinin dron destekli baskını sonucu yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uygulamaları devam ediyor.

Bursa'da kaçak olarak ülkeye giren ve tarlada çalışan şahıs, jandarma timlerinin dron destekli baskını sonrası kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik ilçe Jandarma Komutanlığı timleri, yasa dışı yollarla ülkeye giren ve ilçede tarlalarda çalışan göçmenlere yönelik uygulamalara aralıksız devam ediyor. Son olarak alınan istihbarı bilgi sonrası bir kaçak göçmenin çalıştığının öğrenilmesiyle birlikte çalıştığı tarlaya giderek dron destekli yapılan ani baskın sonrası göçmen kıskıvrak yakalandı.

Göçmen şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Göçmen Bursa Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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