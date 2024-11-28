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Bursa'da Kaçak Eşya Operasyonu: 5 Milyon Lira Değerinde Mallar Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Eşya Operasyonu: 5 Milyon Lira Değerinde Mallar Ele Geçirildi
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Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsünde 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, bir yolcu otobüsünde yaklaşık 5 milyon lira değerinde 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili otobüs şoförü gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince kaçak yollarla ülkeye sokulan eşyalara yönelik çalışma başlatıldı. Özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından İnegöl ilçesinde durduruldu. Araçta arama yapan polis, otobüsün merdiven altlarında bulunan koltuk altındaki koridora zulalanmış şekilde 140 kaçak cep telefonu, 475 elektronik sigara, 300 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otobüs şoförü A.C. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, araçtan çıkan kaçak malzemeler kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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