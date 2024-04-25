Bursa'da Kaçak Alkol Uygulaması: 448 İş Yeri Kontrol Edildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzuru ve güvenliği için uygulama gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 299 personelin katılımıyla kaçak alkol uygulaması yaptı. Uygulama çerçevesinde 71 alkollü mekan, 106 büfe, 162 bakkal, 108 kahvehane ve 1 nargile kafe olmak üzere toplam 448 iş yeri kontrol edildi. Yapılan uygulama sonucunda, 137'si yabancı olmak üzere toplam 4 bin 347 şahıs sorgulanırken, 9 araca toplamda 14 bin 750 lira idari para cezası kesildi. - BURSA