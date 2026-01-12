Haberler

Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da jandarma, kaçak akaryakıt ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 9 bin 200 litre akaryakıt, çeşitli iş makineleri ve yüzlerce yağ bidonu ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerinin kaçak akaryakıt ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde belirlenen depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 bin 200 litre akaryakıt/dizel (baz yağ-atık yağ), 1 adet rezistans yağ ısıtıcı/temizleyici, 1 adet mekanik varil pompası, 2 adet sıvı aktarımında kullanılan santrifüj pompa, 4 bin 995 adet madeni yağ etiketi, 530 adet yağ bidonu, 740 adet yağ bidonu kapağı, 900 adet yağ bidonu kapak folyası, 10 metre hortum ve 1 adet folyo kapak yapıştırma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık çınarlarla bir araya geldi

Erdoğan'ın asırlık çınarlarla buluşmasına damga vuran diyalog
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor