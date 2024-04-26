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Bursa'da JASAT Mercek-6 Operasyonu kapsamında aranan şahıs yakalandı

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Bursa'da JASAT Mercek-6 Operasyonu çerçevesinde aranan 65 adet suç kaydı olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Bursa'da JASAT Mercek-6 Operasyonu çerçevesinde aranan 65 adet suç kaydı olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri JASAT Mercek-6 Operasyonu çerçevesinde "Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan E.A. (54) isimli şahsı tespit etti. Farklı suçlardan 65 adet suç kaydı bulunan E.A., Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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