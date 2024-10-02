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Bursa'da JASAT Ekipleri Aranan İki Şüpheliyi Yakaladı

Bursa'da JASAT Ekipleri Aranan İki Şüpheliyi Yakaladı
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Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri gerçekleştirdiği operasyonla çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. A.(39) ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası bulunan F. Y.(24) adlı şüpheliler JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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