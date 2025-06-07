Bursa'da Jandarma ve Polis Ortak Trafik Denetimi

Bursa'da Jandarma ve Polis Ortak Trafik Denetimi
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İnegöl'de Kurban Bayramı süresince jandarma ve polis ekipleri ortaklaşa trafik denetimi gerçekleştirerek sürücülerin belgelerini kontrol etti, trafik kurallarına uymalarını sağladı. Denetimlerde kurallara uymayan 11 sürücüye 42 bin TL ceza kesildi.

Jandarma ve polisten ortak uygulama

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ortaklaşa trafik denetimi gerçekleştirildi.

Cerrah kavşağında görev alan ekipler, ilçenin farklı noktalarında oluşturdukları uygulama noktalarında sürücülerin belgelerini kontrol ederek, hız sınırları ve emniyet kemeri kullanımı gibi temel trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Özellikle tatil yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda artan trafik akışına dikkat çeken yetkililer, sürücülerin hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına mutlaka riayet etmeleri gerektiğini vurguladı. Kurallara uymayan 11 araç sürücüsüne toplam 42 bin TL cezai işlem uygulandı.

Denetim sırasında araç sürücülerine ve yolcularına bilgilendirme broşürleri de dağıtan ekipler, kazaların en aza indirilmesi için alınan önlemlerin bayram boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca vatandaşların bayramını da kutlayan jandarma ve polis ekipleri, herkesin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Yetkililer, bayram süresince yol güvenliğini sağlamak için hem şehir merkezinde hem de kırsal kesimlerde denetimlerin artarak devam edeceğini, kurallara uymayan sürücülere ise gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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