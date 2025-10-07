Haberler

Bursa'da Jandarma Operasyonu: 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyerek 9 kilo 400 gram esrar, ruhsatsız kesme tüfek ve tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 45 yaşındaki M.A.E. gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı KOM ve merkez karakolu, Deydinler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler eve operasyon düzenleyerek didik didik arama yaptı. Evin içinde ve samanlığındaki samanların altına gizlenmiş 9 kilo 400 gram esrar ile ruhsatsız kesme tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.A.E. (45), ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
