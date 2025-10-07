Bursa'da Jandarma Operasyonu: 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
İnegöl Jandarma Komutanlığı KOM ve merkez karakolu, Deydinler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler eve operasyon düzenleyerek didik didik arama yaptı. Evin içinde ve samanlığındaki samanların altına gizlenmiş 9 kilo 400 gram esrar ile ruhsatsız kesme tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.A.E. (45), ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa