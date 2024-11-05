Bursa'da Jandarma Operasyonları: 10 Şüpheli Yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla son 1 haftada çok sayıda operasyon yapıldı. Hızlı trenden havaalanlarına kadar şüphelilerin bağlantılı olduğu her noktanın didik didik arandığı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birim ve birlikler tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında çok sayıda operasyon yapıldı. Suçluları yakalamak ve suçu azaltmak için yapılan operasyonda kentin birçok noktasında yakın takipler başladı. Ekipler çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheliyi yakalarken, D.T. ve Ö.D. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 15 kilo uyuşturucu, 5 adet silah, 1 av tüfeği, 321 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet hassas terazi, 66 bin basılmış sigara, 5 litre sıvı metamfetamin, 5 bin bandrolsüz sigara, 22 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 36 adet metamfetamin imalinde kullanılan muhtelif malzeme aparat, 83 adet elektronik sigara likiti, 900 gram pipo tütünü, 12 bin 600 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden K.E., Ö.Y., U.D., İ.B., D.T. ve Ö.D. isimli 6 şahıs tutuklanırken, B.Ç., N.C., R.C., M.C. isimli şahıslar da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için operasyonların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA