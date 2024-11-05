Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Jandarma Operasyonları: 10 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliği için operasyonlara devam edeceğini açıkladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla son 1 haftada çok sayıda operasyon yapıldı. Hızlı trenden havaalanlarına kadar şüphelilerin bağlantılı olduğu her noktanın didik didik arandığı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birim ve birlikler tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında çok sayıda operasyon yapıldı. Suçluları yakalamak ve suçu azaltmak için yapılan operasyonda kentin birçok noktasında yakın takipler başladı. Ekipler çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheliyi yakalarken, D.T. ve Ö.D. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 15 kilo uyuşturucu, 5 adet silah, 1 av tüfeği, 321 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet hassas terazi, 66 bin basılmış sigara, 5 litre sıvı metamfetamin, 5 bin bandrolsüz sigara, 22 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 36 adet metamfetamin imalinde kullanılan muhtelif malzeme aparat, 83 adet elektronik sigara likiti, 900 gram pipo tütünü, 12 bin 600 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden K.E., Ö.Y., U.D., İ.B., D.T. ve Ö.D. isimli 6 şahıs tutuklanırken, B.Ç., N.C., R.C., M.C. isimli şahıslar da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için operasyonların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Azra Akın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Azra Akın kaç yaşında, nereli? Azra Akın biyografisi! Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir? MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 2025 Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.