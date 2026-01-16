Haberler

Bursa'da izinsiz defnedilen bebek savcılığı harekete geçirdi

Bursa'da izinsiz defnedilen bebek savcılığı harekete geçirdi
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir mezarlıkta, izinsiz olarak defnedilen bebeğin cenazesi çıkarıldı. Olayla ilgili polis ve savcılık soruşturma başlattı.

Bursa'da bir bebeğin cenazesinin mezarlığa izinsiz defnedilmesi üzerine polis ve savcılık harekete geçti. Bebeğin cansız bedeni topraktan çıkartılıp otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ürpertici olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Arabayatağı Mezarlığı'nda çalışan görevli, küçük bir mezarın etrafının ağaç parçalarıyla çevrili olduğunu fark etti. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, bebeğin cansız bedeninin kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiğini tespit edildi. Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Polis, bebeğin ailesinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
