Bursa'da istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü

Bursa'da istinat duvarının çöktüğü alan böyle görüntülendi

2 otomobil istinat duvarının altında kalırken, apartmandakiler tahliye edildi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü alan dron ile böyle görüntülendi.