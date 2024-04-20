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Bursa'da istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. Olayda 2 apartman hasar gördü, 2 kişi yaralandı ve 2 otomobil de duvarın altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü alan dron ile görüntülendi.

Bursa'da istinat duvarının çöktüğü alan böyle görüntülendi

2 otomobil istinat duvarının altında kalırken, apartmandakiler tahliye edildi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü alan dron ile böyle görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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