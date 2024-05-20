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Bursa'da İstanbul Yolunda Tır Alev Aldı

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Bursa'da İstanbul yolunda seyir halinde olan tır sürücüsü, dumanların çıktığını görünce emniyet şeridine çekti. Tır, bir süre sonra alevlere teslim oldu. Olayda can kaybı olmazken, tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da İstanbul yolunda seyir halinde olan tır sürücüsü, dumanların çıktığını görünce emniyet şeridine çekti. Tır, bir süre sonra alevlere teslim oldu.

Olay, Bursa İstanbul karayolu Orhangazi Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen tırdan dumanlar çıktığını gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Tır bir süre sonra alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan tırı güçlükle söndürdü. Olayda can kaybı olmazken, tır kullanılamaz hale geldi. Tırın alev alev yandığı anlar, diğer sürücüler tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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