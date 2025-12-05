Haberler

İskelenin 5. katından düşen genç işçi ağır yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dış cephe kaplaması yaparken iskelenin 5'inci katından düşen 26 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi 1. Güler Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe kaplamasında çalışan işçi Özgür Demir (26) 5'inci kattaki iskelesinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ederken, rampada kalan binanın iskelesinin tamamen emanet yapıldığı ve düşen işçide baret, halat veya koruyucu ekipman da bulunmadığı gözlendi. - BURSA

