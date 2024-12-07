Üye Girişi
Haberler
Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı! Muhalifler Dera'yı ele geçirdi

Yıllar önce 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmışlardı

 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

Muhaliflerden rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

 Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

Bursa'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 1'i Ağır 20 Yaralı

Bursa'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 1'i Ağır 20 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1'i ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nden işçileri alan Memduh K. (55) idaresindeki 16 S 7620 plakalı işçi servisine Küçük Sanayi Sitesi kavşağından karşıya geçmek istediği esnada Orhangazi istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan Hüseyin S. (53) idaresindeki bir başka işçi servisi çarptı. Kazada kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Memduh K. idaresindeki işçi servisi devrildi. İki servis minibüsü de orta refüje savrulurken, kazada her iki işçi servisinde bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan 14'ü ambulans ve kendi imkanları ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 6 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Memduh K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti
img

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
img

Süper Lig devinden tarihi Messi hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.