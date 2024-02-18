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Bursa'da iş yerine silahlı saldırı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ambalaj satış işyerine araçla gelen saldırgan tüfekle ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganı arıyor.

Bursa'da iş yerine silahlı saldırı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ambalaj satış işyerine araçla gelen saldırgan tüfekle ateş ederek kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyeri önünde meydana geldi. Araçla işyerinin önüne gelen R.K. isimli şahıs, işyerine tüfekle 3 el ateş etti. Saldırgan araçla kaçarken, işyerinin camları kırıldı. İşyerinin kapalı olması sebebiyle yaralanan olmadı.

Polis ekipleri saldırganı arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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